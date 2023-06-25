Menkul kıymet tesisi yükümlülüğünde değişiklik Resmi Gazete'de Bankaların menkul kıymet tesisi yükümlülüğünde değişiklik yapılması kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Bankaların bilançolarındaki Türk lirası ağırlığı yükümlülüğü yüzde 60'tan yüzde 57'ye düşürüldü.

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Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında alınan sadeleştirme kararları çerçevesinde ilk adım atıldı.

bankaların menkul kıymet tesisi yükümlülüğünde değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Türk lirası ağırlığı yükümlülüğü düşürüldü

Alınan kararla bankaların bilançolarındaki Türk lirası ağırlığı yükümlülüğü yüzde 60'tan yüzde 57'ye düşürüldü.

Yüksek menkul kıymet tutma yükümlülükleri nedeniyle son yaşanan kur yükselişi, birçok bankanın bilançosunda Türk lirasının ağırlığını yüzde 60’ın altına indirmişti.Bununla birlikte yüzde 10 olan menkul kıymet tesis oranı da yüzde 5'e indirildi.

Merkez Bankası tarafından mikro- ve makroihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesi konusunda yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: