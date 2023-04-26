Mercedes, Rusya pazarından çıkış sürecini tamamlandı Renault ve Nissan'dan sonra Rusya-Ukrayna savaşı bir dev markasının daha Rusya pazarından çekilmesine neden oldu.

AA Mercedes, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Mart 2022’de Rusya'ya ihracatı ve bu ülkede üretimi durdurmuştu. Dünyanın en güçlü markalarından Mercedes-Benz'in, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından 14 ay sonra Rusya pazarından tamamen çekildiği bildirildi. Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz artık Rusya pazarında olmayacak. Mercedes-Benz varlıklarını Avtodom'a devretme sürecine girmişti. Mercedes-Benz varlıklarını Avtodom'a sattı Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Alman şirketinin Rusya'daki tüm varlıklarının Avtodom adlı Rus şirketine satışı tamamlandı. Renault ve Nissan da çekilmişti Rusya'da daha önce de Renault ve Nissan şirketlerinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.