Meriç Nehri'nden enerji üretilmeye başlanacak Edirne'de Meriç Nehri'nden yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilmesini sağlayacak santralin inşaat çalışmaları devam ediyor.

AA

Türkiye'nin dört bir yanında enerji üretimi çalışmaları devam ediyor.

Meriç Nehri'nden yılda 14 milyon 300 kilovatsaat elektrik üretecek "Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali", haziran ayında hizmete girecek.

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından gerçekleştirilen projede, nehir yatağındaki kazı çalışmaları ve santral inşaatı tamamlandı.

Kendi kategorisinde dünyada en büyük projelerden biri olduğu belirtilen santralde, 14 burgu türbinin dönmesiyle yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilecek.

Gelirin bir kısmı, ihtiyaç sahiplerine

Nehirden üretilecek elektriğin satılmasından sağlanan gelirin bir kısmı, ihtiyaç sahiplerine gidecek.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, santralde incelemede bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"Çalışmalarda sona gelindi"

Santral inşaatına bir yıl önce başlandığını belirten Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmalarda sona gelindiğini bağlantı süreçlerinin tamamlanmasıyla enerji üretimine başlanacağını söyledi.

"Kendi ölçeğinde dünyanın en büyük projelerinden"

Kırbıyık, projenin kendi ölçeğinde dünyanın en büyük projelerinden biri olduğunu bu özelliğiyle bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Santralin özellikleri

Santralin birçok özelliğiyle ön plana çıktığını anlatan Kırbıyık, şunları kaydetti:

14 yatay burgumuz var. Nehrin üzerinde 180 metreyi bulacak şekilde 61 metrelik 3 açıklıkta lastik savaklarımız var. Bunların yükseltisi 4 metreye kadar çıkabiliyor. Nehrin taban seviyesi şu an 29 metre 80 santim, 4 metrelik yükseklikle beraber 33 metre 80 santim seviyesine kadar suyu depolayabileceğiz.

"Kurulu gücümüz 2,4 megavat"

Depoladığımız su, santralin içine girecek ve tribünleri çevirerek santralin çıkış noktasından tekrar nehrin yatağına kavuşmuş olacak. Kurulu gücümüz 2,4 megavatlık bir güce sahip. Bugünkü ekonomik değer itibarıyla yıllık 60 milyon liralık bir enerji üretme kapasitesine sahip. İnşallah haziran ayı itibarıyla bu enerjiyi üretip, sisteme dahil etmek istiyoruz. Son izinlerini alınıp bağlantıların yapılmasıyla süreci tamamlamış olacağız.

Millet Bahçesi Projesi

Kırbıyık, Millet Bahçesi Projesi'nin tamamlanmasıyla vatandaşların nehrin her iki yakasında güzel vakit geçireceğini de belirtti.