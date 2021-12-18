Merkez bankaları para politikalarında ayrıştı

Geçen hafta küresel ölçekte merkez bankalarının faiz kararları açıklandı. Ülkelerin kendi merkez bankaları kendi ekonomik yapısını karşılayacak kararlar verirken, diğerlerinden farklı hareket etti.

Geçen hafta merkez bankalarının faiz kararları haftaya damgasını vurdu.

Artan enflasyonist baskılar ve Omicron varyantına ilişkin endişeler paralelinde merkez bankalarının para politikalarında ayrışmasının ardından piyasalarda haftanın son işlem gününde negatif bir seyir hakim oldu.

FED FAİZİ SABİT BIRAKTI

ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günü yaptığı toplantının ardından varlık alımlarının azaltımını hızlandırması ve gelecek yıl için en az 3 faiz artırımına işaret etti.

İNGİLTERE FAİZ ARTIRDI

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz artırımına gitti.

ECB FAİZİ SABİT BIRAKTI

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise perşembe günkü toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'de sona ereceğini teyit etti.

RUSYA, FAİZ ARTIRDI

Rusya Merkez Bankası, toplantısı sonrası politika faiz oranını 100 baz puan artırarak yüzde 8,5’e çıkardığını duyurdu.