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- Merkez bankaları para politikalarında ayrıştı
Merkez bankaları para politikalarında ayrıştı
- AA
- 18.12.2021 - 09:19
- Güncelleme : 18.12.2021 - 09:25
Geçen hafta merkez bankalarının faiz kararları haftaya damgasını vurdu.
Artan enflasyonist baskılar ve Omicron varyantına ilişkin endişeler paralelinde merkez bankalarının para politikalarında ayrışmasının ardından piyasalarda haftanın son işlem gününde negatif bir seyir hakim oldu.
FED FAİZİ SABİT BIRAKTI
ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günü yaptığı toplantının ardından varlık alımlarının azaltımını hızlandırması ve gelecek yıl için en az 3 faiz artırımına işaret etti.
İNGİLTERE FAİZ ARTIRDI
İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz artırımına gitti.
ECB FAİZİ SABİT BIRAKTI
Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise perşembe günkü toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'de sona ereceğini teyit etti.
RUSYA, FAİZ ARTIRDI
Rusya Merkez Bankası, toplantısı sonrası politika faiz oranını 100 baz puan artırarak yüzde 8,5’e çıkardığını duyurdu.