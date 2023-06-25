Merkez bankalarının bankasından vergi uyarısı Uluslararası Ödemeler Bankası kamu harcamalarının azaltılması ve vergilerin artırılması çağrısı yaptı.

AA

Merkez bankalarının bankası olarak bilinen Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) enflasyonla mücadele kapsamında bir uyarıda bulundu.

BIS, dünya merkez bankalarından kamu harcamalarının azaltılması ve vergilerin artırılmasını istedi.

Uluslararası Ödemeler Bankası bu talebi merkez bankalarının enflasyonu dizginlemesine ve mali kriz riskini azaltmasına yardımcı olmak için önerdiğini dile getirdi.

Bankanın önerisi, vergilerin artırması ya da kamu harcamalarını kısması yönünde.

"İstikrar bölgesinin sınırları test edildi"

Merkez bankalarının bankası olarak bilinen kurum, enflasyon yüksek seyrederken ve faiz oranları hızla yükselirken hükümetlerin maliye politikasını gevşek bırakarak "istikrar bölgesi olarak adlandırılabilecek bölgenin sınırlarını test ettiklerini" söyledi.

"Faiz artırımı sınırlanacak"

BIS Pazar günü yayınladığı yıllık raporunda şöyle dedi: