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    Merkez Bankası, 16 şirkete faaliyet izni verdi

    TCMB, 13 şirkete elektronik para kuruluşu ve 3 şirkete de ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere faaliyet izni verdi.
    • 21.08.2022 - 17:49
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    Merkez Bankası, 16 şirkete faaliyet izni verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Resmi Gazete'de yayınlanan kararlarına göre, 13 şirkete elektronik para kuruluşu ve 3 şirkete de ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

    Elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermek izni verilenler

    TCMB, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ, Bingo Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, DSM Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, SecurIT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ, Tom Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ.

    faaliyet-izni

    AA'nın haberine göre, BRQ Link Ödeme Hizmetleri AŞ, Lidio Ödeme Hizmetleri AŞ ve Sundus Ödeme Kuruluşu AŞ'ye de ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere faaliyet izni verildi.


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