Merkez Bankası, 4 şirketin faaliyet izni kapsamını genişletti

TCMB, para ve ödeme hizmetinde bulunan 4 şirketin faaliyet izinlerinin kapsamını genişlettiğini duyurd

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), söz konusu şirketlerin faaliyet izinlerinin kapsamının genişletilmesine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri ile Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu'nun daha önce onaylanan ödeme hizmetleri faaliyetleri, "ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dahil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemleri" ile "ödeme aracının ihraç veya kabulünü" hizmetlerini içerecek şekilde genişletildi.

ŞİRKETLER, ELEKTRONİK PARA İHRACI FAALİYETİ SUNACAK

Ayrıca, şirketlerin elektronik para ihracı faaliyeti sunması da onaylandı.