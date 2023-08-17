Merkez Bankası açıkladı! Kısa vadeli borç stokunda son durum TCMB verilerine göre, haziran sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 162,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun, 2022 yıl sonuna göre yüzde 9,2 oranında artışla 162,8 milyar ABD doları olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,7 oranında artarak 64 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,8 oranında artarak 54,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre haziran ayındaki kısa vadeli borç stoku ile ilgili diğer açıklamalar şöyle:

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre yüzde 6,9 oranında artarak 11,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5,6 oranında azalarak 20,4 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 9 oranında artışla 18,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 5 oranında artışla 13,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 0,1 oranında azalarak 48,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 7,6 oranında arttı

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 yıl sonuna göre yüzde 7,6 oranında artarak 31,1 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,1 oranında azalarak 87,4 milyar ABD doları olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 19,9 oranında artarak 89,1 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,1 oranında azalarak 72,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonunda 676 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023 Haziran sonu itibarıyla 969 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 268 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu

2023 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 48,2’si ABD doları, yüzde 25,1’i euro, yüzde 9,3’ü TL ve yüzde 17,4’ü diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.