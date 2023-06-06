Merkez bankası açıkladı! Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel efektif döviz kuru endeksini, yayınlandı.
Endeks, nisanda 59,03 düzeyinde bulunuyordu.
Verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 1,11 puan azalarak 57,92'ye geriledi.
Türk Lirası'nın değeri arttı
Türk Lirası'nın değeri mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 2,37 puan, Yİ-ÜFE bazında 9,61 puan arttı.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,70 puan artışla 91,92'den 92,62'ye çıktı.