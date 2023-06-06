Merkez Bankası açıkladı! Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel efektif kuru endeksini, yayınlandı.

Endeks, nisanda 59,03 düzeyinde bulunuyordu.

Verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 1,11 puan azalarak 57,92'ye geriledi.

Türk Lirası'nın değeri arttı

Türk Lirası'nın değeri mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 2,37 puan, Yİ-ÜFE bazında 9,61 puan arttı.

Merkez bankası açıkladı! Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,70 puan artışla 91,92'den 92,62'ye çıktı.