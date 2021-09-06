Merkez Bankası ağustos ayı fiyat gelişmelerini yayınladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ağustos enflasyonuna ilişkin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesini web sitesi üzerinden paylaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yayınladığı ağustos ayı aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesine göre gıda fiyatlarının enflasyona katkısına dikkat çekildi.

TCMB değerlendirmesinde çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonunda yavaşlama kaydedildiğini de belirtti.

TÜKETİCİ FİYATLARINDA GIDA FİYATLARI BELİRLEYİCİ NİTELİKTE

Merkez Bankası değerlendirmesini özetli şöyle sundu:

"Tüketici fiyatları Ağustos ayında yüzde 1,12 oranında artmış, yıllık enflasyon 0,30 puan yükselişle yüzde 19,25’e ulaşmıştır.

Bu gelişmede, gıda fiyatlarındaki artış eğilimi belirleyici olurken, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonunda yavaşlama kaydedilmiştir.

Gıda enflasyonundaki yükselişte taze meyve ve sebze fiyatlarının etkisi belirgin olurken; dünyada ve ülkemizde etkili olan tarımsal kuraklık tüketici gıda fiyatlarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu dönemde Türk Lirası’nda yakın dönemdeki görünüm ve otomobillerdeki ÖTV matrah artırımı düzenlemesine bağlı olarak dayanıklı tüketim malı fiyatları ılımlı bir seyir izlemiş, bu gelişmenin yansıması ile temel mallarda yıllık enflasyon gerilemiştir.

HİZMET YILLIK ENFLASYONU YÜKSELDİ

Hizmet yıllık enflasyonu ise lokanta-otel grubunun öncülüğünde sınırlı bir oranda yükselmiştir.

PETOL FİYATLARI GERİLEDİ, ENERJİ DIŞI EMTİA FİYATI ARTTI

Ağustos ayında uluslararası petrol fiyatları gerilerken, başta tarımsal ürünler olmak üzere enerji dışı emtia fiyatları tekrar yükselmiştir.

Bu doğrultuda, Türk Lirası’ndaki kısmi değerlenmeye karşın, üretici fiyatlarındaki aylık artış eğilimi ara malları ile elektrik ve doğalgaz gibi enerji kalemlerindeki gelişmelere bağlı olarak devam etmiştir.

Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları gerilerken, göstergelerin yakın dönem eğilimlerindeki yüksek seviyeler korunmuştur.