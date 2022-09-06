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    Merkez Bankası, ağustosta ayı reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı

    Reel efektif döviz kuru endeksi ağustosta, TÜFE bazında 1,05 puan azalarak 52,84'e geriledi.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 17:41
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    Merkez Bankası, ağustosta ayı reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,05 puan azalarak 52,84'e indi.

    Endeks, temmuzda 53,89 düzeyinde bulunuyordu.

    Reel efektif döviz kuru endeksi 1,07 puan azaldı

    Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 1,07 puan azalışla 84,45'ten 83,38'e geriledi.

    Türk Lirasının değeri TÜFE bazında 9,33 puan azaldı

    Türk Lirasının değeri ağustosta, 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 9,33 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 3,95 puan arttı.

    Merkez Bankası, ağustosta ayı reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı #1

    Türk Lirasının ağırlıklı ortalama değeri

    Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirasının ağırlıklı ortalama değeridir.

    Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirlenmektedir. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde edilmektedir.


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