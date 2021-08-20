Merkez Bankası alım satıma konu dövizlere 'Güney Kore wonu'nu eklendi

TCMB tarafından geçen hafta TCMB ile Güney Kore Merkez Bankası ile yapılan anlaşmanın ardından, alım satım konusu yapılan dövizlere Güney Kore wonunun eklendiği bilgisi aktarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alım satım konusu yapılan dövizlere Güney Kore wonunun eklenmesi kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin TCMB Genelgesi'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikler kapsamında, TCMB tarafından alım satım konusu yapılan dövizler arasına Güney Kore wonu eklendi.

DÖVİZ TABLOSUNDA YER ALAN PARA BİRİMİ SAYISI 20 OLDU

Böylece TCMB'nin alım satıma konu döviz tablosunda yer alan para birimi sayısı da 20'ye yükseldi.

GEÇEN HAFTA TCMB İLE GÜNEY KORE MERKEZ BANKASI ANLAŞMA YAPMIŞTI

Geçen hafta TCMB ile Güney Kore Merkez Bankası arasında 17 milyar 500 milyon liralık (2 trilyon 300 milyar Güney Kore wonu) swap anlaşması imzalanmış, yapılan anlaşmanın 3 yıl süreceği bildirilmişti.

MERKEZ BANKASINCA ALIM SATIM KONUSU YAPILAN DÖVİZLER:

ABD doları, Avustralya doları, Danimarka kronu, euro, İngiliz sterlini, İsviçre frangı, İsveç kronu, Kanada doları, Kuveyt dinarı, Norveç kronu, Suudi Arabistan riyali, Japon yeni, Bulgar levası, Rumen leyi, Rus rublesi, İran riyali, Çin yuanı, Pakistan rupisi, Katar riyali ve Güney Kore wonu.