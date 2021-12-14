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- Merkez Bankası Aralık 2021 faizi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler PPK'da!
Merkez Bankası Aralık 2021 faizi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler PPK'da!
- Haber Merkezi
- 14.12.2021 - 09:50
Ekonomi haberlerini yakından takip eden vatandaşlar, Merkez Bankası PPK toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor.
Döviz kurlarını etkilemesi beklenen 'Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta?' sorularına yanıt aranıyor.
Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bu yıl son kez toplanacak.
Bir süredir faiz indirimi yönünde kararlar alan TCMB’de yılın son kararı merak konusu oldu.
Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, 2021 Aralık Merkez Bankası toplantısı hakkında bilgiler...
MERKEZ BANKASI ARALIK FAİZİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Merkez Bankası’nın toplantı takviminde yer alan bilgilere göre aralık ayı toplantısı 16 Aralık 2021 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Karar aynı gün saat 14:00’te açıklanacak.
2021 YILI FAİZ KARARLARI
2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarılmıştı.
Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19’da sabit tutuldu.