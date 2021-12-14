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Merkez Bankası Aralık 2021 faizi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler PPK'da!

Merkez Bankası Aralık 2021 faizi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler PPK'da!

Yurt içi piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrilmiş durumda. Peki aralık ayı faiz kararı açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta belli olacak?