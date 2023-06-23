Merkez Bankası aylık para ve banka istatistikleri yayınlandı Merkez Bankası'nın açıkladığı aylık para ve banka istatistiklerine göre, geniş para arzı artış gösterdi.

AA

Merkez Bankası ve diğer bankaların para, mevduat ve diğer parasal yükümlülüklerini, bu kurumlar tarafından verilen kredileri ve yurt dışı ile olan pozisyonlarını gösteren stok bir veri topluluğu hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Geniş para arzı M3, Nisan 2023 döneminde yıllık yüzde 62,5 büyümenin ardından Mayıs 2023 döneminde yıllık yüzde 51,9 büyüdü.

En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 55,2 olarak gerçekleşirken mayıs ayında yüzde 41,7 olarak gerçekleşti.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Nisan 2023’te yüzde 83,3 iken Mayıs 2023’te yüzde 82,9 olarak gerçekleşti.

Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler

Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Nisan 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 51,6 artmışken, Mayıs 2023’te ise yüzde 45,5 arttı.