Merkez Bankası Başkanı Uysal görevden alındı

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı.

NACİ AĞBAL GÖREVE GETİRİLDİ

Uysal'ın yerine eski Maliye Bakanı ve Cumhurbaskanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.

İBRAHİM ŞENEL'E YENİ GÖREV

Naci Ağbal'dan boşalan Cumhurbaskanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına İbrahim Şenel getirildi.

EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU'NA NİHAT ZEYBEKÇİ

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine de eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci getirildi.

NACİ AĞBAL KİMDİR?

1 Ocak 1968 Bayburt doğumludur. 1989’da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirmiştir. 1989’da Teftiş Kurulu'na girmiştir. 1993 yılında da Maliye Müfettişliği görevine başlamıştır. 2003’te Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı’na getirilmiştir.

2007 yılında Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. Yüksek Öğretim Kurumu'nda da görev yapan Ağbal, 2015 yılında yapılan seçimler öncesi bu görevinden istifa etmiştir.

KARİYERİ

Naci Ağbal, siyaset hayatına ilk adımı Adalet ve Kalkınma Partisi'yle atmıştır. Ak Parti Bayburt Milletvekili olarak meclise girmiştir. 13 Eylül 2015 yılında da Ak partinin Ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirilmiştir.

24 Kasım 2015'te kurulan hükümette Maliye Bakanlığı görevine getirilmiştir. Ağbal, 65. Hükümette açıklanan kabinede yine Maliye Bakanlığı görevine getirilmiştir.

Naci Ağbal, 2 yıldır Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda görev yapmıştı.