Japonya Merkez Bankası Başkanlığına Ueda Kazuo atandı Japonya'da hükümet, Ueda Kazuo'yu BoJ'un yeni başkanı olarak resmen tayin etti.

AA

Japonya'da BoJ Başkanı Kuroda Haruhiko'nun 10 yıl süren 2 dönemlik görev süresi hafta sonu itibarıyla son buluyor.

Başbakan Kişida Fumio hükümeti, Merkez Bankası (BoJ) başkanlığına yeni bir isim getirdi.

Parlamentonun onay verdiği Ueda Kazuo, BoJ'un yeni başkanı olarak resmen tayin edildi.

Ueda görevine 9 Nisan itibarıyla başlayacak.

Yeni başkan Ueda akademisyen

Ulusal basın, Ueda'nın akademisyen vasfının dikkati çektiğini belirtiyor. Resmi Kyodo ajansı, Ueda'nın, savaş sonrası dönemde, akademi dünyasından bu göreve getirilen ilk BoJ Başkanı olduğunu aktardı. Özgeçmişine göre Ueda, Tokyo Üniversitesi ve Kyoritsu Kadınlar Üniversitesi'nde akademisyen olarak hizmet etti.

5 yıl için görevde

1998-2005 arası BoJ Politika Kurulu üyeliği yapan ve akademisyen olarak tanınan 71 yaşındaki Ueda'nın görevi, 5 yıl sürecek.

Enflasyon hedefi: Yüzde 2

Hafta sonu görev süresi sona erecek Kuroda Haruhiko döneminde, Merkez Bankası, yüzde 2'lik enflasyon hedefini yakalayamadı. Ueda döneminin merak edilenleri arasında BoJ'un izlediği ultra geniş parasal politikaların sürdürülebilirliği ile yüzde 2'lik enflasyon hedefi yer alıyor.

Kişida kabinesi, BOJ'un, ekonomik büyümeyi ve fiyat istikrarını sağlamak için hükümet ile yakın çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor.

Büyüme ve enflasyon tahminlerini ilk toplantıda açıklayacak

İlk politika kurulu toplantısını nisan sonunda gerçekleştirecek Ueda, 2025 mali yılına doğru çeyrek büyüme ve fiyat istikrarı tahminlerini burada açıklayacak.