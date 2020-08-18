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- Merkez Bankası, borç alabilme limitini yarıya düşürdü
Merkez Bankası, borç alabilme limitini yarıya düşürdü
Merkez Bankası, Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini yarından itibaren gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü.
- AA
- 18.08.2020 - 10:13
- Güncelleme : 18.08.2020 - 10:13
Merkez Bankası, Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini yarından itibaren gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü.