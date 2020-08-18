Dolar
7.3944
0.1449%
Euro
8.7995
0.491%
Altın
1999.16
0.6945%
Borsa
1085.28
-0.0846%
G. Altın
476.14
1.1275%
Bitcoin
90634.74
-1.2434%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    Merkez Bankası, borç alabilme limitini yarıya düşürdü

    Merkez Bankası, Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini yarından itibaren gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü.
    • AA
    • 18.08.2020 - 10:13
    • Güncelleme : 18.08.2020 - 10:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Merkez Bankası, borç alabilme limitini yarıya düşürdü

    Merkez Bankası, Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini yarından itibaren gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü.

     

     

     

    AYRINTILAR GELECEK...

    Görüş Bildir