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Merkez Bankası, borç alabilme limitini yarıya düşürdü

Merkez Bankası, borç alabilme limitini yarıya düşürdü

Merkez Bankası, Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini yarından itibaren gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü.