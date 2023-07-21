Merkez Bankası enflasyon raporunu 27 Temmuz'da açıklayacak TCMB, üçer aylık dönemlerle enflasyon raporunu, basın toplantısı düzenleyerek kamuoyu ile paylaşıyor. Paylaşımın ardında da canlı yayında basının sorunları yanıtlanıyor.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 3. Enflasyon Raporu'nu 27 Temmuz Perşembe günü Ankara'da açıklayacağını duyurdu.

Toplantıda sunumu, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan gerçekleştirecek.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Erkan, Enflasyon Raporu 2023-3'ün tanıtımı amacıyla 27 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 10.30'da kurumun İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Toplantı, fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.

Bir önceki toplantının tahmini

TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 sonu enflasyon tahmininin ortalaması yüzde 22,3, gelecek yıl sonu tahminini ortalaması da yüzde 8,8'de sabit tutmuştu.

Toplantının takibi nasıl yapılacak

Toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki ''https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin'' adresi ile Banka'nın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak izlenebilecek.