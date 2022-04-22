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    Merkez Bankası enflasyon toplantısına hazırlanıyor

    Merkez Bankası, gerekçeleriyle birlikte enflasyon tahminini ortaya koyacağı enflasyon tahminini önümüzdeki hafta perşembe günü düzenleyecek.
    • 22.04.2022 - 14:25
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    Merkez Bankası enflasyon toplantısına hazırlanıyor

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu  "Enflasyon Raporu 2022-II"yi 28 Nisan Perşembe günü Ankara'da düzenlenen toplantı ile açıklayacak.

    Şahap Kavcıoğlu sunum yapacak

    TCMB'den yapılan duyuruya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek bilgilendirme toplantısı, saat 10.30'da Kavcıoğlu'nun sunumu ile başlayacak.

    Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

    Toplantı soru kısmı ile son bulacak

    Kavcıoğlu enflasyon tahminini paylaştıktan sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

    Merkez Bankası enflasyon toplantısına hazırlanıyor #1

    İlk raporda 2022 sonunda enflasyon tahmini yüzde 23,2 olmuştu

    AA'nın haberine göre, TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2022 sonunda orta noktası yüzde 23,2 olmak üzere, yüzde 18,6 ile yüzde 27,8 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.


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