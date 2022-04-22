Merkez Bankası enflasyon toplantısına hazırlanıyor

Merkez Bankası, gerekçeleriyle birlikte enflasyon tahminini ortaya koyacağı enflasyon tahminini önümüzdeki hafta perşembe günü düzenleyecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Enflasyon Raporu 2022-II"yi 28 Nisan Perşembe günü Ankara'da düzenlenen toplantı ile açıklayacak.

Şahap Kavcıoğlu sunum yapacak

TCMB'den yapılan duyuruya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek bilgilendirme toplantısı, saat 10.30'da Kavcıoğlu'nun sunumu ile başlayacak.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Toplantı soru kısmı ile son bulacak

Kavcıoğlu enflasyon tahminini paylaştıktan sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

İlk raporda 2022 sonunda enflasyon tahmini yüzde 23,2 olmuştu

AA'nın haberine göre, TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2022 sonunda orta noktası yüzde 23,2 olmak üzere, yüzde 18,6 ile yüzde 27,8 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.