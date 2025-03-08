Merkez Bankası, enflasyonla ilgili akademik çalışma talep etti
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Central Bank Review'in "Enflasyon Dinamikleri: Piyasa Yapısı, Fiyatlama Davranışları ve Beklentiler" başlığıyla özel sayı yayımlayacağını duyurdu.

TCMB açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

Uluslararası hakemli dergi olan Central Bank Review’in özel sayısı, merkez bankaları ve diğer politika yapıcılar için enflasyon dinamiklerinin, fiyatlama davranışlarının ve enflasyon beklentilerinin oluşumunun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak güncel teorik ve ampirik analizleri sunmayı amaçlamaktadır.

ARAŞTIRMACILARIN AKADEMİK ÇALIŞMALARI TALEP EDİLDİ

Araştırmacıları özel sayıda değerlendirilmek üzere akademik çalışmalarını iletmeye davet ediyoruz. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2025’tir.

MAKALE GÖNDERME SÜRECİ

Açıklamada, araştırma temaları, makale gönderim prosedürleri, değerlendirme süreci ve önemli tarihlere ilişkin detaylı bilgiye "https://www.sciencedirect.com/special-issue/319998/inflation-dynamics-market-structures-pricing-behaviors-and-expectations" adresinden erişilebildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
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