Merkez Bankası enflasyonun nedenlerini yayınladı

Merkez Bankası resmi sitesi üzerinden mart ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı. Rapora göre enflasyondaki artışa en belirgin katkı enerji, gıda ve temel mal gruplarından kaynaklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklanan TÜFE rakamlarına istinaden enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmesini "Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu" şeklinde kamuoyu ile paylaştı.

Merkez Bankası'nın mart ayına ilişkin fiyat gelişmelerini aktardığı bu rapor, enflasyondaki artışın nedenini açıklar nitelikte.

"ENFLASYONA EN BELİRGİN KATKI ENERJİ, GIDA VE TEMEL MAL GRUPLARINDAN GELİYOR"

Raporun özetinde "Tüketici fiyatları Mart ayında yüzde 5,46 oranında artmış, yıllık enflasyon 6,70 puan yükselişle yüzde 61,14olarak gerçekleşmiştir." denilerek şu bilgiler aktarılıyor:

"Tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayılırken bu gelişmeye en belirgin katkı enerji, gıda ve temel mal gruplarından gelmiştir. Yılın başından itibaren emtia fiyatlarında gözlenen artış eğilimi jeopolitik gelişmelerle beraber bu dönemde bir miktar daha belirginleşmiştir. Türk Lirası cinsinden uluslararası enerji fiyatlarındaki görünüm yurt içi enerji fiyatları üzerinde etkili olurken elektrik fiyatlarında kademeli tarife sisteminde yapılan düzenleme ve KDV indirimi daha olumsuz bir görünümü sınırlamıştır.





GIDA GRUPLARINDAKİ ARTIŞ ALT GRUPLAR GENELİNDE DEVAM ETTİ

Gıda yıllık enflasyonundaki yükseliş alt gruplar genelinde devam ederken, son dönemde aylık bazda yüksek artışlar kaydeden taze meyve ve sebze fiyatları mart ayında görece yatay seyretmiştir. Ayrıca, gıda grubu alt kalemlerinde KDV indiriminin sarkan etkileri de gözlenmeye devam etmiştir. Temel malda yıllık enflasyon giyim ve ayakkabı grubunda yatay seyrederken diğer alt gruplarda yükselmiştir.





HİZMET GRUBUNDA YILLIK ENFLASYON ALT GRUPLARDA ARTTI

Bu dönemde, hizmet grubunda yıllık enflasyon alt gruplar genelinde artmış, enerji ve gıda fiyatlarındaki görünüme paralel olarak ulaştırma ve lokanta-otel öne çıkan gruplar olmaya devam etmiştir.

EMTİA FİYATLARI GÜÇLÜ YÜKSELDİ

Uluslararası emtia fiyatlarında devam eden güçlü yükseliş ve tedarik zincirlerindeki aksamalar neticesinde üretici fiyatlarındaki artışlar sürmüştür. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etmiştir."