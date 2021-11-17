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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2021 Kasım PPK toplantısı tarihi ve saati

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2021 Kasım PPK toplantısı tarihi ve saati

Yurt içi piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrilmiş durumda. Peki kasım ayı faiz kararı açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta belli olacak?