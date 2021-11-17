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- Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2021 Kasım PPK toplantısı tarihi ve saati
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2021 Kasım PPK toplantısı tarihi ve saati
Yurt içi piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrilmiş durumda. Peki kasım ayı faiz kararı açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta belli olacak?
- Haber Merkezi
- 17.11.2021 - 17:28
Ekonomi haberlerini yakından takip eden vatandaşlar, Merkez Bankası PPK toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor.
PPK faiz kararının açıklanacağı 'Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta?' sorularına yanıt aranıyor.
Yurt içi piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bu yıl 11.kez toplanacak.
Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, 2021 Kasım Merkez Bankası toplantısı hakkında bilgiler...
MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?
TCMB Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre kurul kasım ayında 18 Kasım 2021 günü toplanacak. Karar ise aynı gün saat 14:00’te kamuoyu ile paylaşılacak.