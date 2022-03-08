- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Mart faizi...
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Mart faizi...
- Haber Merkezi
- 08.03.2022 - 09:38
Ekonomi gündemini takip edenler, Merkez Bankası PPK toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor.
Döviz kurlarını etkilemesi beklenen 'Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta?' sorularına yanıt aranıyor.
Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bu yıl üçüncü kez kez toplanacak.
.Son yapılan toplantının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tutmuştu. Mart ayı için gözler Para Politikaları Kurulu'na çevrildi.
Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, 2022 Mart Merkez Bankası toplantısı hakkında bilgiler...
MERKEZ BANKASI MART FAİZİ AÇIKLANDI MI?
TCMB faiz toplantısı, 17 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Faiz kararı, saat 14.00'da kamuoyuna duyurulacak.
MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ 2022
-
14 Nisan 2022
-
26 Mayıs 2022
-
23 Haziran 2022
-
21 Temmuz 2022
-
18 Ağustos 2022
-
22 Eylül 2022
-
20 Ekim 2022
-
24 Kasım 2022
-
22 Aralık 2022