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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Mart faizi...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Mart faizi...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından belirlenen faiz kararı, yatırımcılar tarafından bekleniyor. Peki Merkez Bankası PPK mart ayı faizi ne zaman, hangi gün, saat kaçta açıklanacak?