Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? 2021 Aralık TCMB faiz kararı...

Bugün gerçekleşen Merkez Bankası PPK toplantısının ardından alınan faiz kararı açıklandı. Peki Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu, düştü mü, arttı mı? İşte 2021 Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı.

Döviz kurlarındaki yükseliş sonrası gözler Merkez Bankası'na çevrilmişti. Yurt içi piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı açıklandı.

Merkez Bankası, yurt içi piyasaları ilgilendiren faiz kararı açıklamasını saat 14.00'te yaptı.

Vatandaşların, ''Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü, yükseldi mi?'' soruları da yanıt buldu.

Peki, Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? Faizler düştü mü yükseldi mi yoksa sabit mi kaldı? İşte, 2021 Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı...

ARALIK AYI FAİZ KARARI KAÇ OLDU?

Merkez Bankası 3. kez 100 baz puan indirimine giderek faizi 14’e indirdi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 14’e indirilmesine karar vermiştir." denildi.