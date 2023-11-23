Merkez Bankası faiz kararı öncesinde altın ve döviz fiyatları
ensonhaber.com

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), bugün saat 14.00'te açıklayacağı kasım ayına ait politika faizinin yüzde 37,5'e yükselmesini bekliyor.

Merkez Bankası, bugün Hafize Gaye Erkan başkanlığında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirerek, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına karar verecek.

Analistler, karar metinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasını bekliyor.

Piyasalarda altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Dövizde de dolarda sınırlı düşüş sürerken euro arttı.

Kararın öncesinde piyasalarda dövizde ve altında son durum şöyle:

Döviz fiyatları

Dolar: 28,8362 lira

Euro: 31,5517 lira

Ons altın fiyatının 1.997 dolarda olduğunu hatırlatalım.

Altın fiyatları

Gram altın: 1.851 lira

Çeyrek altın: 3 bin 139 lira

Cumhuriyet altını: 12 bin 791 lira

Tam altın: 12 bin 558 lira

Yarım altın: 6 bin 279 lira