Merkez Bankası faiz kararı öncesinde altın ve döviz fiyatları

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), bugün saat 14.00'te açıklayacağı kasım ayına ait politika faizinin yüzde 37,5'e yükselmesini bekliyor.
Merkez Bankası, bugün Hafize Gaye Erkan başkanlığında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirerek, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına karar verecek.
Analistler, karar metinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasını bekliyor.
Piyasalarda altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Dövizde de dolarda sınırlı düşüş sürerken euro arttı.
Kararın öncesinde piyasalarda dövizde ve altında son durum şöyle:
Döviz fiyatları
Dolar: 28,8362 lira
Euro: 31,5517 lira
Ons altın fiyatının 1.997 dolarda olduğunu hatırlatalım.
Altın fiyatları
Gram altın: 1.851 lira
Çeyrek altın: 3 bin 139 lira
Cumhuriyet altını: 12 bin 791 lira
Tam altın: 12 bin 558 lira
Yarım altın: 6 bin 279 lira
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