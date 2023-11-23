Haberler



Ekonomi



Merkez Bankası faiz kararı öncesinde altın ve döviz fiyatları

Merkez Bankası faiz kararı öncesinde altın ve döviz fiyatları Merkez Bankası’nın ekim ayı politika faiz oranı beklenirken, açıklama yapıldıktan sonra serbest piyasadaki döviz ve altın fiyatlarındaki değişim merak ediliyor. Bugün piyasaların açılışında düne göre sınırlı düşüşler görülüyor.