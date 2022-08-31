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Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül ayında yapacağı faiz kararı toplantısının yapılacağı tarih merak konusu oldu.İşte toplantının yapılacağı tarih..
- 31.08.2022 - 14:04
Merkez Bankası'nın eylül ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararını geçtiğimiz günlerde açıkladı.
Alınan kararda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14'den yüzde 13'e indirildiği açıklandı.
Şimdi gözler Eylül ayında yapılacak toplantıya çevrilmiş vaziyette.Peki, Merkez Bankası Eylül ayı toplantısı ne zaman yapılacak?
Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak?
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı yılın 9. toplantısı 22 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.