Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak Bugün saat 14.00'te Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Piyasaların beklentilerine göre ise açıklanacak olan faiz oranı, artış yönünde olacak.

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Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında...

Faiz kararı bugün açıklanıyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından , Merkez Bankası tarafından belirlenecek olan ilk faiz oranı, bugün saat 14.00'te belli olacak.

Şu anda Merkez Bankası'nın politika faizi ise yüzde 8,5 olarak uygulanıyor.

TCMB’nin bugünkü faiz kararı öncesinde bazı dikkat çeken anketler de oldu.



Yapılan anketler ve uluslararası kuruluşların tahminlerine göre, açıklanacak olan faiz oranında artışa gidilecek.

Piyasa Katılımcıları Anketi: Yüzde 17,56

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 17,56 oldu.

AA Finans: Yüzde 19,25

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan 18 ekonomist, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.

Reuters: Yüzde 20

Reuters anketine katılan uzmanlar çok geniş bir aralıkta tahminlerde bulunurken, tahminlerin medyanına göre politika faizinin 11,5 puan artışla yüzde 8,5'ten yüzde 20'ye yükseltileceği öngörüldü.

Bloomberg HT: yüzde 25

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketine katılan 15 kurumun medyan beklentisi Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 25 seviyesine çıkarması yönünde oldu. Bu anket döneminde 13 kurum 2023 yıl sonuna yönelik tahminlerini aktarırken; medyan beklenti yüzde 30, maksimum beklenti yüzde 50, minimum beklenti ise yüzde 18 seviyesinde gerçekleşti.

JP Morgan: Yüzde 25

Bank of America ve JP Morgan ise 16,5 puan artışla yüzde 25'e çıkarılmasını öngörüyor.

Goldman Sachs: Yüzde 40

ABD bankası Goldman Sachs, Merkez Bankası’nın faizi 31,5 puan birden yükselteceği ve yüzde 40'a çıkartacağı öngörüsünde bulundu.