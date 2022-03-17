Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı sonucunda, politika faizinin yüzde 14 düzeyinde sabit bırakıldığı açıklandı.

Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası'nın son dakika kararına göre; faizler yüzde 14 seviyesinde sabit tutuldu.

MERKEZ'İN AÇIKLAMASI

TCMB'den yapılan açıklamada, "Çatışmaya dönüşen jeopolitik riskler ve salgında varyantlar, iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta, belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır.

Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip edilmektedir.

Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyetle buluşması, finansal istikrar açısından önemli bir rol oynayacaktır." ifadelerine yer verildi.

UZMAN İSİMDEN İLK YORUM

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin Selimler, Merkez Bankası'nın aldığı kararı Ensonhaber'e değerlendirdi.

Merkez Bankası, faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu! Enflasyon düşecek mi? VİDEO

KÜRESEL ENFLASYON TAKİP EDİLİYOR

"Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir.

MERKEZ BANKALARI DESTEKLEYİCİ KONUMDA

Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını halen sürdürmekte, varlık alım programlarını azaltarak devam ettirmektedir.

DIŞ TALEP GÜÇLÜ SEYREDİYOR



Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, bölgesel farklılıklar ortaya çıksa bile dış talebin de olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip edilmektedir. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kurul, uzun vadeli Türk Lirası yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli bir rol oynayacağını değerlendirmiştir.

ENFLASYONUN YÜKSELİŞİNE, SICAK ÇATIŞMA ORTAMININ YOL AÇTIĞI ENERJİ MALİYETİ ARTIŞLARI ETKEN



Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; sıcak çatışma ortamının yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir.





MERKEZ BANKASI, TÜM POLİTİKA ARAÇLARIYLA SÜRECE DEVAM ETMEKTEDİR

Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir.

ENFLASYONDA YÜZDE 5 HEDEFİNE VARINCAYA KADAR TÜM ARAÇLAR KULLANILMAYA DEVAM EDİLECEK

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır."