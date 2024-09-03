Merkez Bankası, Fatih Karahan’ın Riyad'da gerçekleştirdiği sunumunu paylaştı TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın, eylül ayında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde gerçekleştirdiği "24° Fintech" sunumu paylaşıldı.

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde fintech uygulamalarına yönelik bir sunum gerçekleştirdi.

Merkez Bankası, bugün internet sitesi üzerinden Karahan’ın "24° Fintech" başlıklı İngilizce sunumunu aktardı.

Sunum; Merkez Bankası'nın daha geniş finansal etki üzerinde etkisi olan manzara, ödeme sistemlerinin modernizasyonu, dijital ödemeye geçişi kolaylaştırmak çözümler, etkinliğin, kapsayıcılığın ve finansal ekosistemin güvenliği konu başlıklarından oluşuyor.

Anlatılan konular arasında; risklerin azaltılması ve finansal istikrar alanında potansiyel sistemik risklere karşı uyanık olmak, inovasyon ve düzenleme arasındaki denge uyumluluk ile iletişim ve iş birliği politika yapıcılar, düzenleyiciler ve finansal kurumlar ve ayrıca ihtiyati önlemlerin uygulanması başlıkları kullanıldı.

TCMB’NİN ÖDEMELER EKOSİSTEMİNDEKİ ROLÜ

Sunumda dikkati çeken TCMB’nin ödemeler ekosistemindeki rolü şu şema ile açıklandı: