Merkez Bankası firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıkladı Merkez Bankası'nın yayınladığı istatistiklere göre, Kasım 2023 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosunda varlıklar ve yükümlülüklerin arttığı görüldü.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 Kasım'a ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini yayınladı.

Kasım 2023 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde; Ekim 2023 verilerine göre varlıklar 283 milyon dolar artarken, yükümlülükler 4.157 milyon dolar arttı.

Net döviz pozisyonu açığı ise 81.644 milyon dolar olarak gerçekleşti ve ekim 2023 dönemine göre 3.874 milyon dolar arttı.

Kasım 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 446 milyon ABD doları, 324 milyon ABD doları ve 48 milyon ABD doları artarken, yurt içi bankalardaki mevduat 534 milyon ABD doları azaldı ve sonuç olarak varlıklar 283 milyon ABD doları yükseldi.

Yükümlülük dağılımı

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2.961 milyon ABD doları ve 2.450 milyon ABD doları artarken, ithalat borçları 1.254 milyon ABD doları azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 4.157 milyon ABD doları artış gösterdi.

Yükümlülüklerin vade yapısı

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Kasım 2023 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ekim 2023 dönemine göre 957 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli olanlar 2.004 milyon ABD doları yükseldi.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 618 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 577 milyon ABD doları arttı.

Kısa vadeli varlıklar

Kasım 2023 döneminde kısa vadeli varlıklar 152.150 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 92.559 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 59.590 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Ekim 2023 dönemine göre 1.616 milyon ABD doları azaldı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 36 düzeyinde oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)