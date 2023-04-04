Merkez Bankası: Gıda fiyatları tarihsel ortalamanın üzerinde TCMB toplantı ve raporların yeni tarihlerini açıklayarak; mart ayı enflasyon raporunda gıda fiyatlarının arttığını, diğer ürünlerin ise fiyatlarının azaldığını belirtti.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Enflasyon Raporu'nun yayın tarihi güncellemesine ilişkin basın duyurusu paylaşarak şu bilgiyi verdi:

2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi metninde yer alan Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor Takviminde yapılan değişiklikle Enflasyon Raporu 2023-II yayım tarihi 4 Mayıs 2023 olarak güncellenmiştir.

Mart Ayı Enflasyon Raporu

Merkez Bankası, bilgilendirmenin ardından Mart Ayı Enflasyon Raporu'nun internet sitesi üzerinden kamuoyunun bilgisine sundu.

TCMB, mart ayı enflasyon değerlendirmesinde gıda fiyatlarına vurgu yaptı.

"Gıda fiyatları tarihsel ortalamanın üzerinde arttı"

TCMB mart ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirmesinde, gıda fiyatlarının bu dönemde temelde kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri öncülüğünde tarihsel eğiliminin üzerinde bir oranda artış kaydettiğini belirtti.

"Martta yıllık enflasyon tüm ana gruplarda düşüş gösterdi"

TCMB değerlendirmesinde, martta yıllık enflasyonun tüm ana gruplarda düşüş kaydettiğini belirtti.

Gıda fiyatlarının bu dönemde temelde kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri öncülüğünde tarihsel eğiliminin üzerinde bir oranda arttığını söyleyen TCMB raporunda, aylık tüketici fiyatlarının seyrinde gıda ile birlikte öne çıkan bir diğer kalem olan hizmetlerde büyük ölçüde kira, yemek hizmetleri, eğitim ve paket turların etkisinin hissedildiğini aktardı.

Rapordaki veriler:

Bir önceki aya göre enerji, temel mallar, gıda ve alkolsüz içecekler, hizmet ve alkol-tütün-altın gruplarının katkıları sırasıyla 1,80, 1,37, 0,60, 0,53 ve 0,37 puan azaldı. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle incelendiğinde, aylık artışlar önceki aya kıyasla B ve C endeksinde bir miktar yavaşlarken, fiyat artışları B endeksini oluşturan gruplardan işlenmiş gıdada daha belirgin olmak üzere hizmet ve temel mallarda zayıfladı.

Hizmet fiyatları mart ayında yüzde 3,08 yükselirken, grup yıllık enflasyonu 1,71 puan azalarak yüzde 59,93 oldu.

Bu dönemde yıllık enflasyon ulaştırmada daha belirgin olmak üzere lokanta-otel, haberleşme ve diğer hizmetler alt gruplarında gerileme, kirada ise yükseliş kaydedildi.

Ulaştırma hizmetleri aylık artışı kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığındaki düşüşün etkisiyle yüzde 1,01 ile ılımlı gerçekleşirken, alt grup yıllık enflasyonu 13,15 puan düşüşle yüzde 57,12 seviyesine geriledi.

Kırmızı et fiyatlarının sürüklediği gıda fiyatlarının etkisiyle lokanta-otel fiyatlarındaki aylık artış oranı yüksek seviyesini korurken, diğer hizmetler alt grubundaki yükselişte paket tur ile özel okul ücretlerine istinaden eğitim hizmetleri kalemleri öne çıktı.

"Kira alt grubunda aylık artış yüzde 4,89 ile bir önceki aya kıyasla güçlendi"

Kira alt grubunda aylık artış yüzde 4,89 ile bir önceki aya kıyasla güçlenirken, haberleşme fiyatları görünümünde internet ücretindeki yükseliş belirleyici oldu.