Merkez Bankası günlük dolar kur rakamını 12,6185 olarak açıkladı

Merkez Bankası, kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak Dolar/TL kurunu bugün alış için 12,6185 olarak belirledi.

Yeni sistemdeki hesaplarda esas alınacak vade başı/vade sonu kuru olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) saat 11.00'de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları kullanılıyor.

KUR KORUMALI MEVDUAT İÇİN KUR SEVİYESİ AÇIKLANDI

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı.

Buna göre alış fiyatlarına göre euro 14,2816 liradan, dolar 12,3185 liradan, sterlin ise 16,9719 liradan belirlendi.

KUR KORUMALI ALTIN HESABI İÇİN SEVİYE

Merkez Bankası, bugün altın hesapları için de saflık derecesi 995/1000 olan 1 gram altının seviyesinin 726,75 lira ve saflık derecesi 1.000/1.000 olan 1 gram altının da 730,4 liradan işlem göreceğini açıkladı.