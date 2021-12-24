Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı

Merkez Bankası, kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak Dolar/TL kurunu bugün alış için 11,6738 olarak belirledi.

Yeni sistemdeki hesaplarda esas alınacak vade başı/vade sonu kuru olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) saat 11.00'de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları kullanılacağı duyurulmuştu.

Merkez Bankası, bu doğrultuda kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için bugün kullanılacak kurların alış seviyesini 11,6738 olarak belirleyerek, diğer döviz kur karşılıklarına ait biri tablo yayınladı.

MEVDUAT SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

UYGULAMADAN BİRDEN FAZLA KEZ YARARLANABİLİNECEK: Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler (Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dâhil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler) faydalanabilecek olup, uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit olmayacak.

TL MEVDUAT HESABINI İÇERİYOR: “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplan" bankalar nezdinde bu nitelikte açılacak TL vadeli mevduat ve katılma hesapları şeklinde olacak.

HESAP AÇILIŞ TARİHİ 21.12.2021 OLMALI: "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplan" 21.12.2021 tarihinden itibaren açılabilecek.

4 VADE TİPİ UYGULANACAK: "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplan" 3, 6, 9 ve 12 ay olmak üzere 4 farklı vadede olacak.

ASGARİ FAİZ TUTARI MERKEZ BANKASI'NIN 1 HAFTA VADELİ FAİZ ORANINI ALTINDA OLMAYACAK: Bankaların "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı"na uygulayacağı asgari faiz oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacak. Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 bp üstünde belirlenebilecek. Azami faiz oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacak. Bu maddede belirlenen uygulama esası Katılım Bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde uygulanacak.

KUR FARKI, VADE SAHİBİNE AYNI GÜN ÖDENECEK: Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecek. Vade sonunda kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde, bankalar tarafından ödenecek tutara ilişkin talepler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na iletilecek. Hazine tarafından ödenecek kısım, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara aynı gün aktarılacak.

VADEDEN ÖNCE HESAP KAPATILIRSA, O GÜNKÜ KUR HESAP AÇILIŞINDAKİ KURDAN YÜKSEK OLDUĞUNDA: Vadeden önce hesabın kapatılması halinde; Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11.00'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan yüksek olması durumunda Hazine tarafından kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz.

VADEDEN ÖNCE HESAP KAPATILIRSA, O GÜNKÜ KUR HESAP AÇILIŞINDAKİ KURDAN DÜŞÜK OLDUĞUNDA: Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11.00'deTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan düşük olması durumunda, hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11.00'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenir. Aradaki fark banka tarafından Hazine'ye aktarılmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilgili TL hesabına aktarılır.