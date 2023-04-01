Merkez Bankası iki önemli tebliğde değişiklik yaptı Merkez Bankası, iki tebliğde değişikliğe giderek, Türk Lirası'nı güçlendirme adımlarına devam etti. Değişiklikler döviz cinsinden mevduat sahibi tüzel kuşuların mevduatının Türk Lirası'na dönüşmesi ile mevduat ve katılım bankaları tarafından açılacak Türk Lirası mevduat vadelerinin Merkez Bankası'nca belirlenmesini içeriyor.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 tebliğde değişiklik yaptı.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklik yayınlandı.

Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz mevduatlarının dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilme süresi uzatıldı

Buna göre, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin bankalardaki ABD doları, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmesi süresi bu yılın ilk 3 ayını da kapsayacak şekilde uzatıldı

Türk Lirası mevduat veya katılma hesaplarının vadelerini belirlenecek

Her iki tebliğde de mevduat ve katılım bankaları tarafından açılacak Türk Lirası mevduat veya katılma hesaplarının vadeleri, Merkez Bankası'nca yayınlanacak usul ve esaslarda belirlenecek.

Dövizler dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilecek

Buna göre, yapılan değişiklik şöyle:

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirası'na çevrilir."

Süre bu yılın ilk 3 ayına uzatıldı

Böylelikle, 31 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022'yi kapsayan tarih aralığı, bu yılın ilk 3 ayını da kapsayacak şekilde uzatılmış oldu.

Söz konusu maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişikliğe göre, mevduat ve katılım bankaları tarafından açılacak Türk Lirası mevduat veya katılma hesaplarının vadeleri, Merkez Bankası'nca yayınlanacak usul ve esaslarda belirlenecek.

Mevduat ve katılım bankaları tarafından açılacak Türk Lirası mevduat vadelerini Merkez Bankası belirleyecek

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de ise altın hesaplarının vadeli Türk Lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümünü düzenleyen 4'üncü maddenin üçüncü fıkrasında değişikliğe gidildi. Buna göre, mevduat ve katılım bankaları tarafından açılacak Türk Lirası mevduat veya katılma hesaplarının vadeleri, Merkez Bankasınca yayınlanacak usul ve esaslarda belirlenecek.