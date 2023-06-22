Merkez Bankası kararı öncesinde altın ve döviz fiyatları! 22 Haziran’da piyasa açılışı
AA

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faiz kararı açıklanacak.

Dün doların satış fiyatı 23,5510 lira, euronun satış fiyatı da 25,7360 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada 23,5650 liradan, euro ise 25,8890 liradan güne başladı.

Piyasa açılışında döviz satış fiyatları şöyle:

Dolar: 23,5801 lira

Euro: 25,8886 lira

Sterlin: 30,1067 lira

Kapalıçarşı'da atın fiyatlarına baktığımızda ise yükselişlerin hızının kesildiği görülüyor.

Altının ons fiyatı yeni günde düşüş eğilimini dördüncü güne taşıdı. Ons fiyatının 1.930 dolarda olduğunu hatırlatalım.

Altın fiyatları

Gram atın: 1.461 liradan

Çeyrek altın: 2 bin 415 liradan

Cumhuriyet altını: 9 bin 841 liradan

Tam altın: 9 bin 662 liradan

Yarım altın: 4 bin 831 liradan