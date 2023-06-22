Merkez Bankası kararı öncesinde altın ve döviz fiyatları! 22 Haziran’da piyasa açılışı

AA
Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faiz kararı açıklanacak.
Dün doların satış fiyatı 23,5510 lira, euronun satış fiyatı da 25,7360 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 23,5650 liradan, euro ise 25,8890 liradan güne başladı.
Piyasa açılışında döviz satış fiyatları şöyle:
Dolar: 23,5801 lira
Euro: 25,8886 lira
Sterlin: 30,1067 lira
Kapalıçarşı'da atın fiyatlarına baktığımızda ise yükselişlerin hızının kesildiği görülüyor.
Altının ons fiyatı yeni günde düşüş eğilimini dördüncü güne taşıdı. Ons fiyatının 1.930 dolarda olduğunu hatırlatalım.
Altın fiyatları
Gram atın: 1.461 liradan
Çeyrek altın: 2 bin 415 liradan
Cumhuriyet altını: 9 bin 841 liradan
Tam altın: 9 bin 662 liradan
Yarım altın: 4 bin 831 liradan