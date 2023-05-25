Merkez Bankası kararı öncesinde altın ve döviz fiyatları! 25 Mayıs piyasalarda son durum

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Döviz kurunda serbest piyasada sınırlı artışlar devam etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:
Dolar: 19,9246 lira
Euro: 21,4846 lira
Sterlin: 24,7081 lira
Kapalıçarşı'da atın fiyatlarına baktığımızda ise yükselişlerin devam ettiği görülüyor.
Altın fiyatları
Ons fiyatının uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.961 dolarda olduğunu hatırlatalım.
Gram atın: 1.256 lira
Çeyrek altın: 2 bin 76 lira
Cumhuriyet altını: 8 bin 462 lira
Tam altın: 8 bin 307 lira
Yarım altın: 4 bin 154 lira