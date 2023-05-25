Merkez Bankası kararı öncesinde altın ve döviz fiyatları! 25 Mayıs piyasalarda son durum
ensonhaber.com

Döviz kurunda serbest piyasada sınırlı artışlar devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:

Dolar: 19,9246 lira

Euro: 21,4846 lira

Sterlin: 24,7081 lira

Kapalıçarşı'da atın fiyatlarına baktığımızda ise yükselişlerin devam ettiği görülüyor.

Altın fiyatları

Ons fiyatının uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.961 dolarda olduğunu hatırlatalım.

Gram atın: 1.256 lira

Çeyrek altın: 2 bin 76 lira

Cumhuriyet altını: 8 bin 462 lira

Tam altın: 8 bin 307 lira

Yarım altın: 4 bin 154 lira

25 Mayıs piyasalarda son durum