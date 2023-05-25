Merkez Bankası kararı öncesinde altın ve döviz fiyatları! 25 Mayıs piyasalarda son durum Bugün TCMB'nin politika faiz kararı açıklanacak. Faiz kararının bir önceki seviyesi olan yüzde 8,5'te sabit kalması bekleniyor. Bu beklentiye rağmen piyasalar veriyi beklemeye başladı.

ensonhaber.com Döviz kurunda serbest piyasada sınırlı artışlar devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle: Dolar: 19,9246 lira Euro: 21,4846 lira Sterlin: 24,7081 lira Kapalıçarşı'da atın fiyatlarına baktığımızda ise yükselişlerin devam ettiği görülüyor. Altın fiyatları Ons fiyatının uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.961 dolarda olduğunu hatırlatalım. Gram atın: 1.256 lira Çeyrek altın: 2 bin 76 lira Cumhuriyet altını: 8 bin 462 lira Tam altın: 8 bin 307 lira Yarım altın: 4 bin 154 lira