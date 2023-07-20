Merkez Bankası kararı öncesinde piyasa! 20 Temmuz’da döviz ve altın açılış fiyatları Bugün TCMB'nin politika faiz kararı açıklanacak. Karar öncesinde döviz ve altının güne nasıl baktığı merak ediliyor.

ensonhaber.com Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararıyla birlikte politika metninin yakından takip edileceğini kaydediyor. Faiz kararı öncesinde döviz kurunda serbest piyasada sınırlı artışlar devam etti. Dün doların satış fiyatı 26,9010 lira, euronun satış fiyatı ise 30,1590 lira olmuştu. TCMB faiz kararı öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle: Dolar: 26,9366 lira Euro: 30,2573 lira Sterlin: 34,8426 lira Kapalıçarşı'da altın fiyatlarına baktığımızda ise yükselişlerin devam ettiği görülüyor. Ons altın fiyatının 1.981 dolarda olduğunu hatırlatalım. Altın fiyatları Gram atın: 1.715 lira Çeyrek altın: 2 bin 834 lira Cumhuriyet altını: 11 bin 546 lira Tam altın: 11bin 337 lira Yarım altın: 5 bin 668 lira