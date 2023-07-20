Merkez Bankası kararı öncesinde piyasa! 20 Temmuz’da döviz ve altın açılış fiyatları

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Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararıyla birlikte politika metninin yakından takip edileceğini kaydediyor.
Faiz kararı öncesinde döviz kurunda serbest piyasada sınırlı artışlar devam etti.
Dün doların satış fiyatı 26,9010 lira, euronun satış fiyatı ise 30,1590 lira olmuştu.
TCMB faiz kararı öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:
Dolar: 26,9366 lira
Euro: 30,2573 lira
Sterlin: 34,8426 lira
Kapalıçarşı'da altın fiyatlarına baktığımızda ise yükselişlerin devam ettiği görülüyor.
Ons altın fiyatının 1.981 dolarda olduğunu hatırlatalım.
Altın fiyatları
Gram atın: 1.715 lira
Çeyrek altın: 2 bin 834 lira
Cumhuriyet altını: 11 bin 546 lira
Tam altın: 11bin 337 lira
Yarım altın: 5 bin 668 lira