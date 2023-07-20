Merkez Bankası kararı öncesinde piyasa! 20 Temmuz’da döviz ve altın açılış fiyatları
ensonhaber.com

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararıyla birlikte politika metninin yakından takip edileceğini kaydediyor.

Faiz kararı öncesinde döviz kurunda serbest piyasada sınırlı artışlar devam etti.

Dün doların satış fiyatı 26,9010 lira, euronun satış fiyatı ise 30,1590 lira olmuştu.

TCMB faiz kararı öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:

Dolar: 26,9366 lira

Euro: 30,2573 lira

Sterlin: 34,8426 lira

Kapalıçarşı'da fiyatlarına baktığımızda ise yükselişlerin devam ettiği görülüyor.

Ons altın fiyatının 1.981 dolarda olduğunu hatırlatalım.

20 Temmuz’da döviz ve altın açılış fiyatları

Altın fiyatları

Gram atın: 1.715 lira

Çeyrek altın: 2 bin 834 lira

Cumhuriyet altını: 11 bin 546 lira

Tam altın: 11bin 337 lira

Yarım altın: 5 bin 668 lira