Merkez Bankası kararı sonrasında altın ve döviz fiyatları! 20 Temmuz’da piyasalarda son durum

Analistler, faiz kararıyla birlikte politika metninin yakından takip edileceğini kaydederek, metinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasını bekliyordu.
Politika metninde parasal sıkılaştırmanın devam edeceği sinyali verildi.
Döviz kurunda serbest piyasada sınırlı hareketler devam etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrasında piyasalarda durum:
Döviz fiyatları
Dolar: 26,9366 liradan 26,9340 liraya geldi / (Doların karara ilk tepkisi 27,08 lira oldu)
Euro: 30,2573 liradan 30,2470 liraya geldi.
Sterlin: 34,8426 liradan 34,7653 liraya geldi.
Kapalıçarşı'da atın fiyatlarına baktığımızda ise yükselişlerin devam ettiği görülüyor.
Ons altın fiyatının 1.980 dolarda olduğunu hatırlatalım.
Altın fiyatları
Gram atın: 1.715 liradan 1.714 liraya geldi.
Çeyrek altın: 2 bin 834 liradan 2 bin 833 liraya geldi.
Cumhuriyet altını: 11 bin 546 liradan 11 bin 454 liraya geldi.
Tam altın: 11 bin 337 liradan 11 bin 334 liraya geldi.
Yarım altın: 5 bin 668 liradan 5 bin 668 liraya geldi.