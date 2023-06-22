Merkez Bankası kararı sonrasında altın ve döviz fiyatları! 22 Haziran’da piyasalarda son durum Bugün TCMB'nin politika faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.

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Analistler, faiz kararıyla birlikte politika metninin yakından takip edileceğini kaydederek, metinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasını bekliyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.

Döviz kurunda serbest piyasada sınırlı artışlar devam etti.

Dolar 24 lirayı gördü

Dolar/TL önceki kapanışına göre yüzde 2,5'luk artışla 24,13'ten işlem gördü. Kur, faiz kararından önce 23,58 lira seviyesindeydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrasında piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:

Döviz fiyatları

Güne başlangıç rakamı / Faize ilk tepki / Son durum

Dolar: 23,5801 liradan 23,6227 liraya / 23.9665 lira

Euro: 25,8886 liradan 26,0107 liraya / 26,3673 lira

Sterlin: 30,1064 liradan 30,1618 liraya / 30,2178 lira

Kapalıçarşı'da atın fiyatlarına baktığımızda ise yükselişlerin devam ettiği görülüyor.

Ons fiyatının 1.930 dolarda olduğunu hatırlatalım.

Altın fiyatları

Güne başlangıç rakamı / Faize ilk tepki / Son durum

Gram atın: 1.461 liradan 1.465 liraya / 1.496 lira

Çeyrek altın: 2 bin 415 liradan 2 bin 421 liraya / 2 bin 479 lira

Cumhuriyet altını: 9 bin 841 liradan 9 bin 863 liraya / 10 bin 101 lira

Tam altın: 9 bin 662 liradan 9 bin 682 liraya / 9 bin 977 lira

Yarım altın: 4 bin 831 liradan 4 bin 847 liraya / 4 bin 958 lira