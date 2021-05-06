Merkez Bankası kararından sonra piyasaların ilk tepkisi

Merkez Bankası'nın Para Politikası Faizi'ni sabit tuttuğunu açıklamasının ardından ilk refleks olarak Türk Lirası döviz karşısında değer kazandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Faizi'ni (PPK) yüzde 19 düzeyinde sabit tuttuğunu açıkladı.

TCMB'nin, Para Politikası Faizi'ni sabit tuttuğunu açıklamasının ardından Türk Lirası'nın döviz karşısında sınırlı da olsa değer kazanması, "piyasaların beklediği karara sahip çıkması" şeklinde yorumlandı.

GÜNÜN AÇILIŞINDA DOLAR 8,3250'DEN İŞLEM GÖRÜYORDU

Dün yüzde 0,14 azalışla 8,3167'den kapanış yapan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,3250 seviyesinde işlem görüyordu. Euro/TL ise 10 liranın üzerindeki hareketlerine devam ediyordu.

KARARDAN SONRA DOLAR VE EURO GERİLEDİ

Faiz kararının ardından dolar/TL 8.285'e kadar düştü. Euro/TL ise 9.991'e kadar geriledi.