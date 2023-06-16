Merkez bankası kararları piyasaları pozitif etkiledi! 16 Haziran ekonomi gündemi Küresel piyasalar Fed, ECB ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası pozitif seyrediyor.

AA

Dünyanın birinci gündemi enflasyon. Dünyadaki merkez bankaları da faiz kararlarını enflasyonu düşünerek alıyor.

Çarşamba günü, ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizinde değişikliğe gitmedi.

Analistler, Fed'in politika faizini sabit tutması ve sıkılaşma politikasının sonuna yaklaştığına dair beklentilerin artmasına karşın bu yıl içinde 2 faiz artırımı daha olabileceği sinyali vermesinin ardından piyasalarda oynaklığın arttığını kaydetti.

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) üç temel politika faizini 25 baz puan artırdı.

Japonya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

Bugün para politikası karalarına açıklayan Japonya Merkez Bankası (BoJ) da politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını sabit bıraktı.

Asya'da pay piyasaları güne yükselişle başlarken, BoJ, getiri eğrisi hedef aralığını artı/eksi yüzde 0,5 ve politika faizini yüzde eksi 0,1'de tuttu.

Altının ons fiyatı yükselişe geçti

Dün altının ons fiyatı yüzde 0,8 artışla dört günlük düşüş eğilimini sonlandırırken, bakırın libresi yükseliş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyarak 9 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviye olan 3,91 dolara yükseldi.

New York borsası yükseldi

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,22, Nasdaq endeksi yüzde 1,15 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,26 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise sınırlı düşüşle başladı.

Avrupa borsaları dalgalı seyirde

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 artarken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,13, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,28 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

Borsa İstanbul değerlendi

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 2,51 üzerinde 5.495,48 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı TÜFE

14.30 Türkiye, nisan ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, haziran ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi