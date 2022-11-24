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- Merkez Bankası, kasım ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı
Merkez Bankası, kasım ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti.
- Haber Merkezi
- 24.11.2022 - 10:06
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) 2022 yılı Kasım ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.734 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesine geldi.
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