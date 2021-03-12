Merkez Bankası mart ayı beklenti anketi yayınlandı

Merkez Bankası mart ayı beklenti anketine göre 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,36'dan 10,47'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,03'ten 9,18'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 11,54 oldu.

ANKETE 64 UZMAN KATILDI

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Mart ayı Beklenti Anketi"ni yayınlayarak kamuoyu ile paylaştı.

Şubatta yüzde 0,86 olan mart ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,94'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 11,54 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,36'ten 10,47'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,03'ten 9,18'e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,7865'den 7,9455'e yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 8,1970 oldu.

CARİ AÇIK BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Bir önceki anket döneminde 24 milyar 100 milyon dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25 milyar 200 milyon dolara yükseldi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 23 milyar 400 milyon dolar olarak hesaplandı.

BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI CARİ AY BEKLENTİSİ YÜZDE 17,59

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 4,1'den yüzde 4,4'e çıkarken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,2 oldu. Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 17'den 17,53'e yükseldi.

BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 17,59 ve yüzde 13,50 olarak kayıtlara geçti.