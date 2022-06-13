Merkez Bankası, nisan ayı ödemeler dengesini açıkladı

Cari açık nisanda 2 milyar 737 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı ödemeler dengesini aktardı. Cari açık nisan ayı beklentisi -3,4 milyar dolardı. Önceki ayın cari açığı ise -5,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Merkez Bankası web sitesinden 20222 Nisan ödemeler dengesi ile ilgili şu açıklamayı yaptı.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 1.222 milyon ABD doları artarak 2.737 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 25.710 milyon ABD doları olmuştur.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2.692 milyon ABD doları artarak 4.433 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1.132 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 4.022 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 1.482 milyon ABD doları artarak 2.699 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 933 milyon ABD doları artarak 1.599 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 328 milyon ABD doları azalarak 970 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayında 307 milyon ABD doları net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi bu ayda 33 milyon ABD doları net çıkış kaydetmiştir.

Finansal hesaplar

Merkez Bankası'nın aynı aya ait finansal hesaplar başlığı altında yayınladığı açıklama ise şöyle: