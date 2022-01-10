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Merkez Bankası Ocak 2022 toplantısı ne zaman? Yılın ilk faiz kararı...

Merkez Bankası Ocak 2022 toplantısı ne zaman? Yılın ilk faiz kararı...

Merkez Bankası 2022 yılının ilk faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrilmiş durumda. Peki ocak ayı faiz kararı açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta belli olacak? İşte ayrıntılar...