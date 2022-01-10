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- Merkez Bankası Ocak 2022 toplantısı ne zaman? Yılın ilk faiz kararı...
Merkez Bankası Ocak 2022 toplantısı ne zaman? Yılın ilk faiz kararı...
Merkez Bankası 2022 yılının ilk faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrilmiş durumda. Peki ocak ayı faiz kararı açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta belli olacak? İşte ayrıntılar...
- Haber Merkezi
- 10.01.2022 - 13:45
Merkez Bankası PPK toplantı takvimleri sıklıkla araştırılıyor.
Döviz kurlarını etkilemesi beklenen 'Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta?' sorularına yanıt aranıyor.
Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bu yıl ilk kez toplanacak.
Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı sistemine geçilmesinin ardından açıklanacak ilk faiz kararı için gözler toplantıda olacak.
Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, 2022 Ocak Merkez Bankası toplantısı hakkında bilgiler...
MERKEZ BANKASI OCAK 2022 TOPLANTISI NE ZAMAN?
TCMB’nin Para Politikası Kurulu toplantı takviminde yer alan bilgilere göre ocak ayındaki PPK toplantısı 20 Ocak 2022 Perşembe günü yapılacak. Karar aynı gün saat 14:00’te duyurulacak.