Merkez Bankası ocak ayı uluslararası yatırım pozisyonunu açıkladı Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 0,6 oranında artışla 312,1 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı uluslararası yatırım pozisyonunu açıkladı.

2023 Ocak sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 0,6 oranında artışla 312,1 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 1,8 oranında azalışla 574,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Net UYP

UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -274,5 milyar ABD doları iken 2023 Ocak sonunda -262,0 milyar ABD doları seviyesinde yaşandı.

Rezerv varlıklar kalemi

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre yüzde 2,6 oranında azalışla 125,3 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,8 oranında artışla 125,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatlar yüzde 9,6 arttı

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 9,6 oranında artışla 49,3 milyar ABD doları oldu.

Doğrudan yatırımlar

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre yüzde 9,8 oranında azalışla 150,1 milyar ABD doları seviyesinde kayıtlara geçti.

Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre yüzde 1,1 oranında azalışla 92,2 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre yüzde 10,8 oranında azalışla 25,7 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 0,2 oranında azalışla 1,2 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 6,4 artışla 44,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre yüzde 2,0 oranında artarak 331,7 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2022 yıl sonuna göre yüzde 2,7 oranında artarak 41,4 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 15,0 oranında artarak 15,1 milyar ABD doları oldu.

Bankaların toplam kredi stoku azaldı

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,8 oranında azalarak 56,8 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,5 oranında artarak 101,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.