Petrol
83.41
-0.06%
Euro
19.9986
0.05%
Dolar
18.7204
0.08%
Altın
1.093
0.18%
Borsa
5539
0.00%
Bitcoin
312.688
-0.71%
BTXN Coin
5.71
-4.19%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 12 kez toplanacak

    Merkez Bankası'nın 2023 yılı Para Politikası Kurulu toplantı ve rapor takvimi belli oldu.
    • 30.12.2022 - 13:15
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 13:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 12 kez toplanacak

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi'ni yayınlarken, ayrıca 2023 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı ve rapor takvimi de aktarıldı.

    PPK yılda 4 kez toplanacak

    Buna göre, PPK 2023 yılında 12 kez toplantı yapacak, Enflasyon Raporu da yılda 4 kez yayınlanacak.

    Toplantı sonucu saat 14.00'te

    Para politikası kararı ile kısa gerekçesi, İngilizce çevirisi ile birlikte toplantı ile aynı gün saat 14.00'te yayınlanacak.

    Toplantı özeti 5 gün sonra yayınlanacak

    PPK toplantısının ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde TCMB internet sayfasında duyurulacak.

    rapor

    Enflasyon Raporu yılda 4 kez yayınlanacak

    Öte yandan bankanın temel iletişim araçları arasında yer alan Enflasyon Raporu da yılda 4 kez yayınlanacak.

    AA'nın haberine göre, raporun kamuoyu ile iletişiminin etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla bilgilendirme toplantılarıyla tanıtımına devam edilecek.


    Suriye'den yurda dönen komandolara törenli karşılama
    İç Haber

    Suriye'den yurda dönen komandolara törenli karşılama

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!
    Advertorial

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!

    Nureddin Nebati: Türkiye dünyadan pozitif ayrıştı
    Ekonomi

    Nureddin Nebati: Türkiye dünyadan pozitif ayrıştı

    Görüş Bildir