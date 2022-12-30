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- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 12 kez toplanacak
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 12 kez toplanacak
- 30.12.2022 - 13:15
- Güncelleme : 30.12.2022 - 13:51
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi'ni yayınlarken, ayrıca 2023 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı ve rapor takvimi de aktarıldı.
PPK yılda 4 kez toplanacak
Buna göre, PPK 2023 yılında 12 kez toplantı yapacak, Enflasyon Raporu da yılda 4 kez yayınlanacak.
Toplantı sonucu saat 14.00'te
Para politikası kararı ile kısa gerekçesi, İngilizce çevirisi ile birlikte toplantı ile aynı gün saat 14.00'te yayınlanacak.
Toplantı özeti 5 gün sonra yayınlanacak
PPK toplantısının ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde TCMB internet sayfasında duyurulacak.
Enflasyon Raporu yılda 4 kez yayınlanacak
Öte yandan bankanın temel iletişim araçları arasında yer alan Enflasyon Raporu da yılda 4 kez yayınlanacak.
AA'nın haberine göre, raporun kamuoyu ile iletişiminin etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla bilgilendirme toplantılarıyla tanıtımına devam edilecek.