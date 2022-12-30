Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 12 kez toplanacak

Merkez Bankası'nın 2023 yılı Para Politikası Kurulu toplantı ve rapor takvimi belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi'ni yayınlarken, ayrıca 2023 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı ve rapor takvimi de aktarıldı.

PPK yılda 4 kez toplanacak

Buna göre, PPK 2023 yılında 12 kez toplantı yapacak, Enflasyon Raporu da yılda 4 kez yayınlanacak.

Toplantı sonucu saat 14.00'te

Para politikası kararı ile kısa gerekçesi, İngilizce çevirisi ile birlikte toplantı ile aynı gün saat 14.00'te yayınlanacak.

Toplantı özeti 5 gün sonra yayınlanacak

PPK toplantısının ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde TCMB internet sayfasında duyurulacak.

Enflasyon Raporu yılda 4 kez yayınlanacak

Öte yandan bankanın temel iletişim araçları arasında yer alan Enflasyon Raporu da yılda 4 kez yayınlanacak.

AA'nın haberine göre, raporun kamuoyu ile iletişiminin etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla bilgilendirme toplantılarıyla tanıtımına devam edilecek.