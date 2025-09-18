Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısının özeti paylaşıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, "Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu göstermektedir." ifadesine yer verildi.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun 11 Eylül'deki toplantısına ilişkin özet yayımlandı.

Küresel ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin yüksek seviyelerini koruduğu belirtilen özette, küresel büyüme görünümündeki sınırlı iyileşmenin devam ettiği aktarıldı.

Özette, Türkiye’nin dış ticaret ortaklarının ihracat paylarıyla ağırlıklandırılan küresel büyüme endeksinin 2025 yılında yüzde 1,9, 2026 yılında ise yüzde 2,3 artacağının tahmin edildiği kaydedildi.

KÜRESEL TALEP BOZULARAK HAM PETROL FİYATLARINI BASKILIYOR

Küresel talep görünümündeki bozulma ve arz yönlü gelişmeler ham petrol fiyatlarını baskılamaya devam ederken, enerji emtia fiyatlarının mevcut PPK döneminde gerilediği kaydedilen özette, enerji dışı emtia fiyatlarının değerli metal fiyatları kaynaklı bir miktar arttığı bildirildi.

Özette, "ABD ve diğer ülkelerin önümüzdeki dönemde izleyeceği ticaret ve ekonomi politikalarına dair belirsizlikler ve jeopolitik riskler küresel iktisadi faaliyetin seyri açısından öne çıkan risk faktörleri olarak görülmektedir." ifadesine yer verildi.

FAİZ İNDİRİMLERİ SÜRÜYOR

Enflasyon üzerindeki riskler küresel ölçekte geçerliliğini korurken, merkez bankalarının söz konusu riskleri gözeterek faiz indirimlerini sürdürdüğü belirtilen özette, "Gelişmekte olan ülke piyasalarına portföy girişleri devam etmekle birlikte, yüksek seviyesini koruyan küresel belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler, portföy hareketleri üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır." denildi.

MEVDUAT FAİZLERİ

Özette, Türk Lirası (TL) mevduat faizlerinin eylül ayında politika faizinde indirim beklentisinin etkisiyle 25 Temmuz haftasına kıyasla 242 baz puan azalarak 5 Eylül haftası itibarıyla yüzde 50,1 seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.

KREDİ FAİZLERİ

Aynı dönemde TL ticari kredi faizlerinin (Kredili Mevduat Hesabı ve Kredi Kartı hariç) 265 baz puan azalarak yüzde 50,2, ihtiyaç kredisi (Kredili Mevduat Hesabı hariç) faizinin 49 baz puan artarak yüzde 65,7, konut kredisi faizinin 262 baz puan azalarak yüzde 39,3, taşıt kredisi faizinin ise 300 baz puan azalarak yüzde 42 seviyesinde oluştuğu aktarılan özette, şu ifadelere yer verildi:

Bireysel kredilerin 4 haftalık büyüme oranlarının ortalaması 25 Temmuz – 5 Eylül döneminde yüzde 3,3 seviyesine yükselmiştir. Bu artışta kredi kartı büyümesindeki yükselme etkili olmuştur. TL ticari kredileri 4 haftalık büyüme oranlarının ortalaması yüzde 3 seviyesinden 2,3’e gerilemiştir. Kur etkisinden arındırılmış yabancı para (YP) ticari kredilerdeki 4 haftalık büyüme oranlarının ortalaması, yüzde 0,7 ile bir önceki PPK dönemi seviyesinin üzerinde gerçekleşmiştir.

TOPLANTI ÖZETİNDE ÖNE ÇIKAN SONUÇLAR

-Makroihtiyati çerçevede mevcut PPK döneminde bir dizi değişiklik yapılmıştır.

-Sanayi sektörü katma değeri güçlü bir sanayi faaliyetine işaret etti.

-Dağılım ve model bazlı ana eğilim göstergelerinin bir önceki aya kıyasla yavaşladığı gözlenmiştir.

-Tütün ürünleri, elektrik ile doğalgaz, giyim eşyası ve gıda ürünleri imalatı fiyat artışlarıyla öne çıkan alt gruplar olmuştur.

-Gıda fiyatları, kuraklık kaynaklı arz yönlü unsurların da etkisiyle, görece olumsuz seyretmektedir.

-Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecek.