Merkez Bankası paylaştı! Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Merkez Bankası'nın verilerine göre, bankacılık sektörün mevduatı 13 trilyon 267 milyar lira, kredi hacmi ise 9 trilyon 928 milyar lira oldu.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayınlandı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 11 Ağustos ile biten haftada 273 milyar 593 milyon 480 bin lira artarak 13 trilyon 266 milyar 605 milyon 11 bin liraya yükseldi.

Buna göre bankacılık sektörün kredi hacmi ise 9 trilyon 928 milyar lira oldu.

Bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,7 artışla 7 trilyon 374 milyar 419 milyon 177 bin lira oldu.

Bankalardaki yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 1,1 yükselerek 5 trilyon 276 milyar 970 milyon 901 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 206 milyar 509 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 172,2 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 11 Ağustos itibarıyla 2 milyar 165 milyon dolarlık artış görüldü.

Tüketici kredileri yükseldi

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,4 artarak 1 trilyon 341 milyar 440 milyon 899 bin lira oldu.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,3 yükselişle 1 trilyon 99 milyar 763 milyon 356 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,9 artışla 1 trilyon 183 milyar 424 milyon 222 bin liraya çıktı.

Tüketici kredilerinin dağılımı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 403 milyar 375 milyon 133 bin lirası konut, 67 milyar 79 milyon 638 bin lirası taşıt ve 870 milyar 986 milyon 128 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

TCMB dahil toplam kredi hacmi

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 11 Ağustos ile biten haftada 39 milyar 908 milyon 430 bin lira artarak 9 trilyon 928 milyar 303 milyon 178 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,1 artış kaydetti.