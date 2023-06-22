Merkez Bankası politika faizi haziranda yüzde 8,5’ten yüzde 15'e çıktı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık ettiği toplantı sonucunda, yeni ekonomi döneminde Merkez Bankası’nın ilk faiz kararı belli oldu. Merkez, faizi 650 baz puan artırarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkardı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), haziran ayına ait Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından politika faizi açıkladı.

Yurt içi piyasaların yakından takip ettiği bu rakam, “bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı” olarak da tanımlanıyor.

Politika faizi yüzde 15'e çıkartılırken, karar metninde de faiz artışı sinyali verildi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi ve ekonomi yönetimini belirledi.

Eylül ayında açıklanması beklenen Orta Vadeli Program’la (OVP) birlikte yeni bir ekonomi politikası yürütüleceğinin sinyalleri verildi.

Yeni dönemin ilk faiz kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası'nın Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın koordineli olarak çalışarak enflasyonu tek haneye indireceklerini belirtmesi ve birlikte atılacak adımların kabullenilmesi piyasalarda faiz artışı beklentisi doğurmuştu.

Kurul Hafize Gaye Erkan’ın başkanlığında toplandı

TCMB Başkanlığına en genç ve ilk kadın başkanı olan Erkan’ın gelmesi ile birlikte bu politikanın ilk adımlarından biri de bugün açıklanan politika faiz oranı oldu.

Karar metni şöyle:

"Parasal sıkılaştırma süreci başladı"

Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir.

Küresel ekonomide enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almaktadır.

Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmektedir. Bu gelişmede yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmuştur. Kurul, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir.

Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır. Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.

Faiz kararı sıcağı sıcağına değerlendirildi

Merkez Bankası'nın faiz artırımın ardından Ensonhaber Youtube kanalında sıcağı sıcağına yeni karar değerlendirildi.

Gündem Özel programının konuğu olan Ekonomist Evren Bolgün alınan karar sonrası piyasaların tepkisini ve ilerleyen süreçte nasıl bir yol izlenebileceğini yorumladı.

Faiz kararının değerlendirildiği yayını izlemek için tıklayınız...